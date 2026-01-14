Страны Европейского союза рассматривают возможность назначения специального посланника для ведения переговоров с Россией по украинскому урегулированию. По данным издания Politico, инициатива вызвана опасениями европейских правительств, что США могут заключить сделку с Москвой без их участия.
Как сообщает издание со ссылкой на дипломатические источники, сторонники плана, включая Францию и Италию, уже заручились поддержкой Европейской комиссии. Основной аргумент заключается в том, что Европа «сможет отстаивать» свои ключевые интересы, только имея прямой голос за столом переговоров. Один из чиновников в Брюсселе отметил, что некоторые вопросы напрямую затрагивают европейскую безопасность и не могут обсуждаться исключительно Вашингтоном.
Среди возможных кандидатов на этот пост, как передают дипломаты, нередко упоминается президент Финляндии Александр Стубб, имеющий дипломатический бэкграунд и выстроивший отношения с президентом США Дональдом Трампом. При этом, обсуждение конкретных кандидатур пока считается преждевременным.
Напомним, что Москва по-прежнему выступает за мирные переговоры. Однако киевский режим вместе с союзниками Европы отвергает эту идею и требует от РФ принять предложения, которые не соответствуют нашей позиции. Российский глава Владимир Путин предупреждал, что, если Киев продолжит в этом же духе, то цели СВО будут достигнуты военным путем.