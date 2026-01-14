Европа хочет назначить своего переговорщика с Москвой: кто может им стать

Как сообщает издание со ссылкой на дипломатические источники, сторонники плана, включая Францию и Италию, уже заручились поддержкой Европейской комиссии. Основной аргумент заключается в том, что Европа «сможет отстаивать» свои ключевые интересы, только имея прямой голос за столом переговоров. Один из чиновников в Брюсселе отметил, что некоторые вопросы напрямую затрагивают европейскую безопасность и не могут обсуждаться исключительно Вашингтоном.