Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа хочет назначить своего переговорщика с Москвой: кто может им стать

Pоlitico: ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европейского союза рассматривают возможность назначения специального посланника для ведения переговоров с Россией по украинскому урегулированию. По данным издания Politico, инициатива вызвана опасениями европейских правительств, что США могут заключить сделку с Москвой без их участия.

Как сообщает издание со ссылкой на дипломатические источники, сторонники плана, включая Францию и Италию, уже заручились поддержкой Европейской комиссии. Основной аргумент заключается в том, что Европа «сможет отстаивать» свои ключевые интересы, только имея прямой голос за столом переговоров. Один из чиновников в Брюсселе отметил, что некоторые вопросы напрямую затрагивают европейскую безопасность и не могут обсуждаться исключительно Вашингтоном.

Среди возможных кандидатов на этот пост, как передают дипломаты, нередко упоминается президент Финляндии Александр Стубб, имеющий дипломатический бэкграунд и выстроивший отношения с президентом США Дональдом Трампом. При этом, обсуждение конкретных кандидатур пока считается преждевременным.

Напомним, что Москва по-прежнему выступает за мирные переговоры. Однако киевский режим вместе с союзниками Европы отвергает эту идею и требует от РФ принять предложения, которые не соответствуют нашей позиции. Российский глава Владимир Путин предупреждал, что, если Киев продолжит в этом же духе, то цели СВО будут достигнуты военным путем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше