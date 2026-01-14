Главы МИД Беларуси и России по телефону обсудили ситуации в Иране и Венесуэле

Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в телефонном разговоре во вторник, 13 января, обсудили ситуации в Иране и Венесуэле. Подробности сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.
Во время состоявшегося телефонного разговора главы МИД Беларуси и России обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также график предстоящих встреч и мероприятий как на высоком, так и на высшем уровнях.
Кроме того, Рыженков и Лавров обсуждали ситуации, складывающиеся в Иране и Венесуэле. Главы МИД заявили о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела других государств, а также выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки в Иране.
Ранее МИД предупредил белорусов, которые находятся в Иране.
Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что сценарий Венесуэлы в Беларуси нереален.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026.