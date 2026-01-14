Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главы МИД Беларуси и России по телефону обсудили ситуации в Иране и Венесуэле

Главы МИД Беларуси и РФ провели телефонный разговор по ситуациям в Иране и Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в телефонном разговоре во вторник, 13 января, обсудили ситуации в Иране и Венесуэле. Подробности сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

Во время состоявшегося телефонного разговора главы МИД Беларуси и России обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также график предстоящих встреч и мероприятий как на высоком, так и на высшем уровнях.

Кроме того, Рыженков и Лавров обсуждали ситуации, складывающиеся в Иране и Венесуэле. Главы МИД заявили о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела других государств, а также выразили надежду на скорейшее урегулирование обстановки в Иране.

Ранее МИД предупредил белорусов, которые находятся в Иране.

Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что сценарий Венесуэлы в Беларуси нереален.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше