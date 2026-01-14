Ричмонд
Обмен, арест, штурм: Как солдат ВСУ после плена запускают в «карусель» войны

Украинские власти выстроили систему повторного вовлечения военнослужащих, вернувшихся из плена, после процедур обмена. Эту схему называют «каруселью» службы в ВСУ, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

После возвращения из плена украинских солдат могут привлекать к ответственности за добровольную сдачу в плен. После оглашения приговора им предлагают подписать контракт и вернуться в армию, причём условия службы, как утверждается, оказываются жёстче, чем при обычной мобилизации.

По словам собеседника агентства, механизм используется для восполнения серьёзных потерь и формирования штурмовых подразделений. Вернувшихся из плена, как утверждается, лишают прежней военной специальности и направляют в пехотные атаки с минимальными шансами на выживание.

Источник подчёркивает, что в случае повторного попадания в плен цикл запускается заново: обмен, давление и возвращение на передовую.

А ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ отправили в Купянск шесть диверсионных групп с задачей снять постановочное видео с установкой украинского флага на территории, контролируемой российскими войсками.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.