После возвращения из плена украинских солдат могут привлекать к ответственности за добровольную сдачу в плен. После оглашения приговора им предлагают подписать контракт и вернуться в армию, причём условия службы, как утверждается, оказываются жёстче, чем при обычной мобилизации.
По словам собеседника агентства, механизм используется для восполнения серьёзных потерь и формирования штурмовых подразделений. Вернувшихся из плена, как утверждается, лишают прежней военной специальности и направляют в пехотные атаки с минимальными шансами на выживание.
Источник подчёркивает, что в случае повторного попадания в плен цикл запускается заново: обмен, давление и возвращение на передовую.
А ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ отправили в Купянск шесть диверсионных групп с задачей снять постановочное видео с установкой украинского флага на территории, контролируемой российскими войсками.
