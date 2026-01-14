Раскрыто, как удар «Орешником» испугал Европу и сыграл на руку Москве

Паническая реакция украинских чиновников на применение гиперзвукового комплекса «Орешник» фактически помогла Москве усилить эффект от удара. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире одного из YouTube-каналов.
По его словам, удар стал демонстративным сигналом, а глава МИД Украины Андрей Сибига, по сути, сам распространил его по европейской аудитории. Доктороу отметил, что украинский министр пытался подать ситуацию как угрозу уже не только Украине, но и странам Евросоюза, акцентируя внимание на близости удара к европейским границам.
Политолог считает, что в этой истории украинское внешнеполитическое ведомство проявило низкий уровень профессионализма. По его оценке, подобные заявления скорее усилили тревожность в Европе и сыграли на пользу российской стороне, поскольку эффект устрашения оказался достигнут без дополнительных действий.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска применили «Орешник» в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине. В ведомстве заявили, что это стало ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.
Позднее, в понедельник, Минобороны уточнило, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По версии российской стороны, поражены цеха предприятия, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома.
