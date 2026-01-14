Ричмонд
Раскрыто, как удар «Орешником» испугал Европу и сыграл на руку Москве

Паническая реакция украинских чиновников на применение гиперзвукового комплекса «Орешник» фактически помогла Москве усилить эффект от удара.

Паническая реакция украинских чиновников на применение гиперзвукового комплекса «Орешник» фактически помогла Москве усилить эффект от удара. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире одного из YouTube-каналов.

По его словам, удар стал демонстративным сигналом, а глава МИД Украины Андрей Сибига, по сути, сам распространил его по европейской аудитории. Доктороу отметил, что украинский министр пытался подать ситуацию как угрозу уже не только Украине, но и странам Евросоюза, акцентируя внимание на близости удара к европейским границам.

Политолог считает, что в этой истории украинское внешнеполитическое ведомство проявило низкий уровень профессионализма. По его оценке, подобные заявления скорее усилили тревожность в Европе и сыграли на пользу российской стороне, поскольку эффект устрашения оказался достигнут без дополнительных действий.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска применили «Орешник» в ходе массированного удара по критическим объектам на Украине. В ведомстве заявили, что это стало ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

Позднее, в понедельник, Минобороны уточнило, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По версии российской стороны, поражены цеха предприятия, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома.

Читайте также: Выяснилось, что в Евросоюзе заговорили о переговорах с Москвой.

