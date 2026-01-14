Раскрыто, как удар «Орешником» испугал Европу и сыграл на руку Москве

По его словам, удар стал демонстративным сигналом, а глава МИД Украины Андрей Сибига, по сути, сам распространил его по европейской аудитории. Доктороу отметил, что украинский министр пытался подать ситуацию как угрозу уже не только Украине, но и странам Евросоюза, акцентируя внимание на близости удара к европейским границам.