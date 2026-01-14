Семья, доходы, единство. Власти определили, как край будет жить в 2026 году

Второй и, пожалуй, самой обсуждаемой темой совещания стала семейноцентричность. Этот термин теперь прочно входит в лексикон краевых управленцев. Поддержка рождаемости и воспитания детей стала ключевым приоритетом на ближайшую перспективу. В начале января губернатор уже поручал ведомствам проанализировать так называемый «клиентский путь» семьи, то есть все этапы взаимодействия родителей и детей с государственными структурами. Теперь руководители министерств представили конкретные предложения по улучшению этой среды.