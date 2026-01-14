Семья, доходы, единство. Власти определили, как край будет жить в 2026 году

В правительстве Красноярского края состоялось совещание, на котором определили стратегический вектор развития региона на ближайший год. Губернатор Михаил Котюков обсудил с представителями исполнительной и законодательной власти ключевые задачи.
В основу повестки легли поручения президента России, выполнение которых потребует полной мобилизации всех ведомств. Речь идёт о трёх фундаментальных направлениях, которые станут главными ориентирами государственной политики в 2026 году.
Экономический фундамент социальных перемен.
Любые социальные преобразования требуют надёжной материальной базы, поэтому первой темой обсуждения стал экономический рост. Глава региона обозначил чёткую взаимосвязь: эффективность работы предприятий напрямую влияет на благосостояние жителей.
Главный инструмент здесь — повышение производительности труда. Это ведёт к росту доходов бюджета, позволяет повышать зарплаты и финансировать новые социальные инициативы.
Красноярский край уже имеет успешный опыт в этой сфере. В 2025 году регион выполнил все целевые показатели профильного регионального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Однако теперь власти намерены пойти дальше. С 2026 года инструменты бережливого производства начнут внедрять за пределами промышленности. Принципы эффективности перейдут в социальную сферу. Больницы, поликлиники, учреждения культуры, спортивные центры и организации социальной защиты начнут перестраивать свои процессы.
Цель таких изменений конкретная. Учреждения должны работать быстрее и качественнее, чтобы люди тратили меньше времени на получение услуг. Оценкой внедряемых решений займётся региональный центр компетенций. К 2030 году программа повышения производительности должна охватить абсолютно все госучреждения края и почти половину частных предприятий. Это создаст необходимый экономический задел для решения главной задачи — демографической.
Семья в центре внимания.
Второй и, пожалуй, самой обсуждаемой темой совещания стала семейноцентричность. Этот термин теперь прочно входит в лексикон краевых управленцев. Поддержка рождаемости и воспитания детей стала ключевым приоритетом на ближайшую перспективу. В начале января губернатор уже поручал ведомствам проанализировать так называемый «клиентский путь» семьи, то есть все этапы взаимодействия родителей и детей с государственными структурами. Теперь руководители министерств представили конкретные предложения по улучшению этой среды.
Министерство здравоохранения края усилит работу по репродуктивному здоровью. Внимание врачей будет сфокусировано на ранней диагностике. В школах планируют проводить специализированное обследование, а диспансеризация взрослого населения станет более углублённой в части репродуктивных функций. Это позволит выявлять проблемы на ранних стадиях и помогать парам стать родителями.
Молодёжная политика региона также перестраивает свою работу. Для молодых семей создадут специальные консультационные центры, где можно будет получить помощь в жилищных вопросах и планировании карьеры. Также планируют открыть детские комнаты в молодёжных центрах, чтобы родители могли участвовать в мероприятиях вместе с детьми. Кроме того, в грантовых конкурсах появятся отдельные номинации для поддержки семейных инициатив.
Сфера культуры предложила запустить масштабный проект под названием «Здесь рады семьям». Он позволит создать комфортные детские пространства в библиотеках, театрах и музеях. Учреждения культуры введут новые сервисы и тематические дни, ориентированные на семейный досуг.
В туристической отрасли специалисты разработают продукты для семейного отдыха. На объектах появятся сервисы для организации детского досуга, чтобы визиты стали комфортными для людей любого возраста. Транспортная сфера поддержит этот тренд развитием придорожной инфраструктуры, удобной для автопутешественников с детьми, и введением скидок на парковку для семей.
Смена философии поддержки.
Министр социальной политики края Ирина Пастухова подчеркнула важность концептуальных изменений в работе ведомств. Происходит отказ от узковедомственного взгляда в пользу единой системы. Семья перестаёт рассматриваться просто как объект для выплаты пособий — она становится активным участником своего развития. Государство стремится создать условия, при которых родители смогут гармонично совмещать работу и воспитание детей.
«Семейноцентричность — это не набор отдельных мер, а единый стандарт принятия решений. Мы выстраиваем демографический и корпоративный семейный стандарт края, при котором все услуги и меры поддержки предоставляются проактивно, с учётом жизненной ситуации семьи. Речь идёт о гибких форматах занятости, семейных сервисах во всех учреждениях, поддержке родителей и специалистов, чтобы семья чувствовала реальную опору государства и могла уверенно принимать решение о рождении и воспитании детей», — отметила Ирина Пастухова.
Такой подход требует развития соответствующей инфраструктуры, профилактики кризисных ситуаций и формирования здоровой социальной среды.
Единство в многообразии.
Третье важное направление работы на 2026 год — межнациональное единство. Текущий год объявлен президентом Годом единства народов России. Для Красноярского края, где проживают представители 169 национальностей, это имеет особое значение.
На совещании обсудили комплекс мероприятий по укреплению общероссийской гражданской идентичности. Власти намерены поддерживать этнокультурное многообразие, создавая условия для сохранения традиций и языков народов Енисейской Сибири. Важной частью этой работы станет профилактика конфликтов: стабильность в обществе — необходимое условие развития территории.
Практические шаги.
По итогам обсуждения Михаил Котюков поручил связать озвученные инициативы с действующими госпрограммами. Каждое предложение должно получить конкретные показатели и сроки реализации. Особый акцент губернатор сделал на участии бизнеса.
«Предложенные сегодня проекты — это именно те практические шаги, которые закладываются в основу нашей работы по поддержке семьи. В этой большой работе крайне важно активное участие бизнеса, чтобы предприятия края разрабатывали и внедряли свои корпоративные демографические стандарты. Это создаст по-настоящему единую среду для семей. Наша задача теперь — чётко интегрировать их в государственные программы, обеспечить ресурсами и выстроить эффективное взаимодействие между властью, бизнесом и обществом для достижения реального результата», — резюмировал Михаил Котюков.
Теперь правительству предстоит перевести эти планы в практическую плоскость, чтобы заявленные цели сработали на благо жителей края.