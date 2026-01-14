«В районе Варачино противник предпринял попытку выдвижения штурмовой группы от 71-й отдельной аэромобильной бригады на БТР. Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, комплексным огневым поражением вражеская группа полностью уничтожена», — отметили Бесстрашные.
Кроме того, как заявили в группировке «Север», в Краснопольском районе украинские силы предпринимали попытки ротации подразделений 119-й бригады теробороны и 253-го отдельного штурмового полка «Арей». Обе операции, по их словам, были сорваны, а задействованный транспорт уничтожен.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили склады с беспилотниками дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Всего поражение зафиксировано в 150 районах.
