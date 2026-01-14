Штурмовая группа ВСУ на БТР уничтожена в Сумской области

В Сумской области Украины была уничтожена штурмовая группа 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которая пыталась выдвинуться на бронетранспортере в районе населенного пункта Варачино. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».