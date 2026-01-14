В Киеве попал под удар склад компании-разработчика БПЛА и ракет

В украинской столице попал под удар складской комплекс, арендуемый компанией-разработчиком ударных дронов и ракет Fire Point, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, здание склада, расположенное на территории бывшего завода «Большевик» в Соломянском районе Киева, атаковали дроны.
Сообщается о начавшемся после удара по складу пожаре, площадь которого составила около 4 тысяч квадратных метров. Зафиксированы множественные взрывы хранившихся в здании пиропатронов и инициирующих элементов.
Источники отмечают, что удар по складу стал одним из первых зафиксированных случаев поражения инфраструктуры, связанной с компанией Fire Point. Уничтожение склада грозит компании срывом графиков сборки продукции военного назначения.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения цеха сборки беспилотников в окрестностях села Шкирмановка Сумской области. Также сообщалось о нанесении ракетного удара по хранилищу БПЛА дальнего действия ВСУ и площадке для запуска и дронов в Черниговской области.