NE Post: Камала Харрис приобрела особняк в Калифорнии за $8 млн

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис и её супруг Дуг Эмхофф приобрели за 8 миллионов долларов роскошный особняк в Малибу, штат Калифорния. Это один из самых престижных приморских районов, где традиционно селятся звёзды Голливуда и топ-менеджеры Кремниевой долины, пишет New York Post.
Вилла Харрис имеет площадь свыше 370 квадратных метров с четырьмя спальнями и шестью ванными. Она расположена в элитном районе Пойнт-Дюм, возвышающемся над знаменитым пляжем Литл-Дюм. Этот участок считается одним из самых желанных среди серфингистов, однако вход возможен только по специальному ключу, которым обладают лишь избранные жители элитного посёлка.
Ранее район был известен как убежище голливудской элиты, но в последние годы его активно осваивают технологические магнаты. Среди новых соседей Харрис и Эмхофф — соучредитель Google Сергей Брин, венчурный капиталист Марк Андреесен и президент Emerson Collective Лорин Пауэлл Джобс.
На выборах президента США в ноябре 2024 года Харрис, которая представляла Демократическую партию, уступила республиканцу Дональду Трампу.
В конце 2025 года сообщалось, что Камала Харрис может вновь побороться за пост главы государства на президентских выборах в 2028 году.