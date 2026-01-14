Ричмонд
WP: США попросили у Европы разведданные о целях для ударов в Иране

Газета The Washington Post заявила, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась к европейским странам за разведданными, касающимися Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа попросила у европейских стран разведывательные данные, касающиеся целей в Иране для возможных ударов, сообщает газета The Washington Post.

«Два европейских чиновника заявили, что в понедельник администрация Трампа попросила их страны поделиться разведданными о возможных целях внутри Ирана», — говорится в публикации.

По словам одного из этих чиновников, отмечает издание, он не видит признаков того, что Соединенные Штаты нанесут удар по иранским ядерным объектам. Вероятней всего, считает источник, американская сторона выберет в качестве целей руководство организаций и сил, ответственных, по ее мнению, за насилие на протестах в Иране.

Издание Politico, сославшись на источники, заявило, что у администрации Трампа очень ограниченные возможности по применению силы в отношении Ирана. В частности, их ослабляет необходимость согласовывать возможные военные действия с Конгрессом США.

