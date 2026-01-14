Над Россией сбили почти 50 беспилотников. Военная операция, день 1421-й

8:29 ? ВСУ пытались атаковать промзону в Невинномысске, в результате удара загорелся склад на окраине города, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
8:17 Правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.
8:11 ? При ударе ВСУ по Ростовской области погиб один человек, еще четыре включая ребенка, пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону в результате атаки были повреждены несколько домов, а также загорелись строения промышленного предприятия, рассказал мэр города Александр Скрябин.
8:06 ? Средства ПВО за ночь сбили 48 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1421-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.