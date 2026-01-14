Над Россией сбили почти 50 беспилотников. Военная операция, день 1421-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 48 беспилотников над российскими регионами. В Ростове-на-Дону повреждены несколько домов и промышленное предприятие, в промзоне в Невинномысске загорелся склад на окраине города. Постпреды стран ЕС 14 сентября обсудят 20-й пакет антироссийских санкций. Газета Politico сообщила о желании Евросоюза назначить своего переговорщика для контактов с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.