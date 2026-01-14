The Guardian: Иран готовится к отключению от глобального интернета

По словам иранского эксперта по цифровым правам Амира Рашиди, в стране уже работает «скелетная версия» внутреннего интернета, которая находится под контролем властей, ограничена по возможностям и практически не связана с мировой сетью. Директор интернет-анализа в Kentik Даг Мадори добавил, что подобные проекты могут означать подготовку к полному исчезновению интернета в Иране в прежнем виде.