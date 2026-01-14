Пленный из ВСУ намерен передать координаты ТЦК для удара по объекту

По словам пленного, на позиции он неоднократно говорил сослуживцам о намерении сдаться, однако ему угрожали расправой. «Мы сидели в блиндаже. Парни ходили за едой сами, меня не выпускали. К нам залетели два FPV-дрона, пятерых ранило. Я и ещё один остались целы и могли идти», — добавил он. После этого, как утверждает Пилипчук, он принял решение сдаться.