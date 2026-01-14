Пленный из ВСУ намерен передать координаты ТЦК для удара по объекту

Украинский военнопленный Николай Пилипчук, сдавшийся в районе Димитрова в ДНР, заявил о намерении передать Вооружённым силам России координаты территориального центра комплектования на Украине.
«Я просто не хотел войны, не хотел воевать, не хотел сюда. Я бы хотел дать координаты русским, чтобы кинули авиабомбу какую-то на ТЦК», — сказал он в видео, опубликованном ТАСС.
Пилипчук рассказал о проведении массовой мобилизации на Украине с принудительной доставкой мужчин в военкоматы. По его словам, сотрудники ТЦК пришли к нему домой рано утром. «Я с женой ещё спали. Маленькие дети у нас — два и четыре года. Начали стучать по окнам. Выхожу — стоят участковый и два представителя ТЦК. Участковый говорит: “поехали, обновим данные в военкомате”», — рассказал пленный.
Как утверждает Пилипчук, уже спустя сутки он оказался на «учениях» в Житомире, где, по его словам, личный состав в основном занимался строительством заграждений и рытьём блиндажей. Он также заявил о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ и значительных потерях в живой силе и технике.
По словам пленного, на позиции он неоднократно говорил сослуживцам о намерении сдаться, однако ему угрожали расправой. «Мы сидели в блиндаже. Парни ходили за едой сами, меня не выпускали. К нам залетели два FPV-дрона, пятерых ранило. Я и ещё один остались целы и могли идти», — добавил он. После этого, как утверждает Пилипчук, он принял решение сдаться.
Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин сообщил, что погибших украинских военных, по его утверждению, нередко оставляют на занятых позициях и оформляют как пропавших без вести. Он также заявил, что медицинские комиссии при мобилизации проводятся формально, а подразделения направляются на позиции без должной подготовки. По его словам, подобная практика, как он считает, позволяет избежать официального учёта потерь.