В Совбезе ООН прошло заседание после удара «Орешником» по Львову

Как сообщило Минобороны РФ, в результате удара ракетным комплексом «Орешник» 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Тогда были поражены цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.