Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, созванное по запросу Украины для обсуждения удара российской армии ракетным комплексом «Орешник». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя почеркнул, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам.
«Ни одно враждебное действие со стороны окопавшейся в Киеве неонацистской клики без нашей должной реакции не останется», — заявил Небензя в ходе выступления.
Он также указал на отсутствие должной критики со стороны международного сообщества в адрес ударов украинских войск по мирным гражданам России.
Как сообщило Минобороны РФ, в результате удара ракетным комплексом «Орешник» 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Тогда были поражены цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по Западной Украине с предупреждением правящим элитам Европы с их недальновидным планом по размещению контингента НАТО в стране.