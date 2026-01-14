Ричмонд
Регионы РФ смогут вводить запреты против этнических анклавов

МВД, ФСБ и Минэкономразвития готовят закон против пространственной сегрегации.

Источник: Комсомольская правда

Региональные власти в России могут получить право вводить ограничения и запреты для предотвращения формирования этнических анклавов. Соответствующие поправки в законодательство должны быть разработаны в первой половине года, свидетельствует распоряжение правительства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии региональных властей обязаны до 1 июля 2026 года подготовить предложения по изменению законодательства. Цель поправок — предоставить исполнительным органам субъектов РФ инструменты для недопущения пространственной сегрегации и создания изолированных этнических кварталов.

После разработки эти предложения будут представлены в виде доклада в правительство России. Данная мера является частью плана мероприятий по реализации обновленной концепции государственной миграционной политики на 2026−2030 годы.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перечислил инициативы по совершенствованию миграционной политики. В планах — сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранных граждан, которые приехали в Россию на срок более трех месяцев.

