Торгпред России в Узбекистане выступит на пресс-конференции в МПЦ Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 15 января в 12.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.
Спикер расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планах на 2026 год.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.