Торгпред России в Узбекистане выступит на пресс-конференции в МПЦ Sputnik

Речь пойдет об итогах торгово-экономических отношений между двумя странами в 2025-м и планах на 2026 год.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 15 января в 12.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.

Спикер расскажет об итогах торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планах на 2026 год.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.