Захарова: Евросоюз открыто поддерживает попытки мятежа в Иране

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. ЕС открыто поддерживает антиправительственные действия в Иране, а по сути попытки мятежа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Параллельно с тем, что применяют санкционное не давление, а это уже удушающие приемы, [страны ЕС] призывают соблюдать свободу выражения мнений, призывают уважать свободу объединений и мирных собраний. Это какой же должен быть цинизм, а на самом деле это неприкрытая, лобовая атака, чтобы дойти до таких оценок», — сказала Захарова.

«Это действительно открытая поддержка антиправительственных действий, а по сути мятежа», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, идет демонтаж международно-правовых положений. «Речь идет о противозаконном давлении Запада», — указала официальный представитель МИД РФ.

