Раскрыто, чем закончился скандал на заводе: оскорбившего Трампа отстранили

Как пишет Washington Post, 40-летний Ти Джей Сабула, работающий на конвейере и состоящий в местном подразделении профсоюза автомобильных рабочих, подтвердил, что именно он был участником инцидента. По его словам, руководство отстранило его от смен на время внутреннего разбирательства.