Раскрыто, чем закончился скандал на заводе: оскорбившего Трампа отстранили

Работника завода компании Ford в Детройте, который вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом во время его визита на предприятие, временно отстранили от работы.

Работника завода компании Ford в Детройте, который вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом во время его визита на предприятие, временно отстранили от работы. Об этом сообщает газета Washington Post.

Ранее портал TMZ опубликовал видеозапись с места событий. По данным издания, во время осмотра производства один из сотрудников выкрикнул в адрес Трампа оскорбление. Президент ответил жестом и резкой фразой. СМИ связали эту сцену с упоминаниями дела финансиста Джеффри Эпштейна.

Как пишет Washington Post, 40-летний Ти Джей Сабула, работающий на конвейере и состоящий в местном подразделении профсоюза автомобильных рабочих, подтвердил, что именно он был участником инцидента. По его словам, руководство отстранило его от смен на время внутреннего разбирательства.

Сабула заявил, что не считает свой поступок ошибкой, однако опасается за дальнейшую судьбу своей работы. Он также утверждает, что после произошедшего может столкнуться с давлением и считает себя объектом политической расправы.

В Белом доме факт инцидента не отрицали. Директор по связям с общественностью администрации президента Стивен Ченг подтвердил подлинность видеозаписи и заявил, что реакция Трампа на выкрик была, по версии Вашингтона, прямой и соразмерной.

