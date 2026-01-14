Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа

В Узбекистане мужчину оштрафовали на $100 за жалобу на Трампа о похищении Мадуро.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 14 янв — РИА Новости. Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, похитившего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в приговоре суда, копией которого располагает РИА Новости.

В материалах указано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в ГУВД Ташкента и попросил принять заявление на Трампа. В полиции мужчину попросили прибыть в ближайшее отделение, но тот так и не явился для подачи жалобы.

«Назначить наказание, предусмотренное ст. 199 кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (заведомо ложный вызов специализированных служб), в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин (1,23 миллиона сумов)», — говорится в тексте приговора.

На судебном заседании мужчина признал вину, подтвердив, что был пьян, не помнит смысл своего обращения и не осознавал возможные последствия своих действий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше