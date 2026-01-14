Ричмонд
Американист назвал страну — цель «номер один» для Трампа в 2026 году

Американский президент Дональд Трамп приложит максимум усилий в наступившем году, чтобы «освободить» Кубу от влияния России, Китая и Ирана. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, лидер США намерен избавить Кубу от социалистического статуса. «Куба — это цель “номер один” на новый год. Дональд Трамп хочет закрыть этот вопрос как можно быстрее», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что основная причина повышенного внимания Трампа к республике — ее географическое положение, которое имеет значение для безопасности Штатов. Американист отметил, что влияние Москвы на Гавану и так сокращается из-за роста значимости для нее сотрудничества с Пекином.

Эксперт уточнил, что островное государство стало местом реализации проектов китайских компаний. Дубравский привел в пример Варадеро. На территории этого курортного города повсеместно установлены нефтяные вышки и заводы с китайской символикой. Американист добавил, что присутствие китайских инвесторов и бизнеса фиксируется на Кубе повсеместно — в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Собеседники издания высказали мнение, что США способны добиться смены режима на Кубе: для этого Вашингтон может спровоцировать энергетический кризис, который приведет к дефициту продовольствия.

Ранее Трамп объявил о паузе в поставках нефти из Венесуэлы на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что его страна будет отстаивать свой суверенитет.

