Американист назвал страну — цель «номер один» для Трампа в 2026 году

По мнению эксперта, лидер США намерен избавить Кубу от социалистического статуса. «Куба — это цель “номер один” на новый год. Дональд Трамп хочет закрыть этот вопрос как можно быстрее», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Он добавил, что основная причина повышенного внимания Трампа к республике — ее географическое положение, которое имеет значение для безопасности Штатов. Американист отметил, что влияние Москвы на Гавану и так сокращается из-за роста значимости для нее сотрудничества с Пекином.
Эксперт уточнил, что островное государство стало местом реализации проектов китайских компаний. Дубравский привел в пример Варадеро. На территории этого курортного города повсеместно установлены нефтяные вышки и заводы с китайской символикой. Американист добавил, что присутствие китайских инвесторов и бизнеса фиксируется на Кубе повсеместно — в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Собеседники издания высказали мнение, что США способны добиться смены режима на Кубе: для этого Вашингтон может спровоцировать энергетический кризис, который приведет к дефициту продовольствия.
Ранее Трамп объявил о паузе в поставках нефти из Венесуэлы на Кубу. Президент республики Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что его страна будет отстаивать свой суверенитет.