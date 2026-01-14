Молдова направит обращение в МВФ с призывом возобновить сотрудничество

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Молдова в скором времени направит обращение в Международный валютный фонд (МВФ) с призывом начать дискуссии по формату новой программы сотрудничества, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.
«На днях мы направим письмо и сообщим об открытости и желании подписать новый меморандум с МВФ», — сказал глава Минфина в эфире TV8.
Гаврилицэ напомнил, что предыдущее соглашение Молдовы с фондом истекло в октябре прошлого года. Он также отметил, что отсутствие последнего транша МВФ в рамках предыдущей программы «сильно не повлияло» на финансовую ситуацию в стране.
«В прошлом году, как и в этом, по большому счету, денег на инвестиции хватает, а одалживать их на текущие расходы в долгосрочной перспективе было бы неправильно», — сказал министр.
По его словам, возможны несколько вариантов сотрудничества с МВФ: это прежде всего традиционный — классическая программа с предоставлением кредитов в обмен на реформы. Второй вариант, более популярный сейчас в балканских странах, это формат stand-by, при котором есть возможность одолжить деньги, но средства выделяются только в случае кризисной ситуации. Третий вариант — инструмент координации политики (Policy Coordination Instrument), который не предполагает финансирования, но служит сигналом для других международных партнеров о финансовой ответственности правительства.
«То есть мы координируем и согласовываем реформы. Деньги не выделяются, но это является гарантией для других партнеров, таких как Всемирный банк, Евросоюз и другие доноры. Они знают, что при наличии такого типа инструмента правительство ответственно в своих планах, оно финансово ответственное, и это помогает нам обсуждать с другими партнерами проекты, в том числе в рамках плана экономического роста Евросоюза», — пояснил глава Минфина.
Он выразил уверенность в том, что наличие действующего меморандума с МВФ позволит гораздо быстрее привлекать средства, если возникнет такая необходимость.