Молдова направит обращение в МВФ с призывом возобновить сотрудничество

По его словам, возможны несколько вариантов сотрудничества с МВФ: это прежде всего традиционный — классическая программа с предоставлением кредитов в обмен на реформы. Второй вариант, более популярный сейчас в балканских странах, это формат stand-by, при котором есть возможность одолжить деньги, но средства выделяются только в случае кризисной ситуации. Третий вариант — инструмент координации политики (Policy Coordination Instrument), который не предполагает финансирования, но служит сигналом для других международных партнеров о финансовой ответственности правительства.