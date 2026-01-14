Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова направит обращение в МВФ с призывом возобновить сотрудничество

Правительство Молдовы надеется на возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Молдова в скором времени направит обращение в Международный валютный фонд (МВФ) с призывом начать дискуссии по формату новой программы сотрудничества, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

«На днях мы направим письмо и сообщим об открытости и желании подписать новый меморандум с МВФ», — сказал глава Минфина в эфире TV8.

Гаврилицэ напомнил, что предыдущее соглашение Молдовы с фондом истекло в октябре прошлого года. Он также отметил, что отсутствие последнего транша МВФ в рамках предыдущей программы «сильно не повлияло» на финансовую ситуацию в стране.

«В прошлом году, как и в этом, по большому счету, денег на инвестиции хватает, а одалживать их на текущие расходы в долгосрочной перспективе было бы неправильно», — сказал министр.

По его словам, возможны несколько вариантов сотрудничества с МВФ: это прежде всего традиционный — классическая программа с предоставлением кредитов в обмен на реформы. Второй вариант, более популярный сейчас в балканских странах, это формат stand-by, при котором есть возможность одолжить деньги, но средства выделяются только в случае кризисной ситуации. Третий вариант — инструмент координации политики (Policy Coordination Instrument), который не предполагает финансирования, но служит сигналом для других международных партнеров о финансовой ответственности правительства.

«То есть мы координируем и согласовываем реформы. Деньги не выделяются, но это является гарантией для других партнеров, таких как Всемирный банк, Евросоюз и другие доноры. Они знают, что при наличии такого типа инструмента правительство ответственно в своих планах, оно финансово ответственное, и это помогает нам обсуждать с другими партнерами проекты, в том числе в рамках плана экономического роста Евросоюза», — пояснил глава Минфина.

Он выразил уверенность в том, что наличие действующего меморандума с МВФ позволит гораздо быстрее привлекать средства, если возникнет такая необходимость.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше