Юрист Юрий Маржинеану предупреждает об опасности обсуждений, появившихся в публичном пространстве, относительно предполагаемой покупки голосов депутатов Парламента Республики Молдова с целью поддержки объединения с Румынией. Он квалифицирует подобную практику как серьёзную угрозу суверенитету государства и Конституции, подчёркивая правовые, моральные и геополитические риски, включая возможную активацию права на внешнее самоопределение Гагаузии.
Маржинеану ссылается на исторический прецедент 1918 года, когда объединение Бессарабии с Румынией происходило в условиях давления и противоречий, и считает повторение подобных методов через подкуп недопустимым. Он призывает компетентные институты вмешаться и подчёркивает, что Республика Молдова — не «товар для торга», а наследие, которое необходимо сохранить для будущих поколений, пишет canal5ru.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.
Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).
Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.
Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).
В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.
Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).