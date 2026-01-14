План антикоррупционных проверок утвержден в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил график антикоррупционных проверок в девяти учреждениях на текущий год. Об этом 14 января рассказали в администрации региона.
Планируется проверка Волховского дома социального проживания, Приозерской межрайонной больницы, школы-интерната «Красные Зори», а также станции по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района. Проконтролирует мероприятия Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства области.
