План антикоррупционных проверок утвержден в Ленобласти

Проконтролирует мероприятия Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона.

Источник: Reuters

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил график антикоррупционных проверок в девяти учреждениях на текущий год. Об этом 14 января рассказали в администрации региона.

Планируется проверка Волховского дома социального проживания, Приозерской межрайонной больницы, школы-интерната «Красные Зори», а также станции по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района. Проконтролирует мероприятия Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства области.

