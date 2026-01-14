В Белом доме сменился хозяин? В Китае раскрыли, кто дёргает Трампа за ниточки

В политике США подобные детали редко бывают случайными. Кадры с этим эпизодом быстро разошлись в соцсетях, где пользователи обсуждали, был ли Трамп ведомым или сознательно сделал этот момент публичным, а также вопрос о том, кто на самом деле принимает решения в Белом доме. Аналитики сходятся во мнении, что история с запиской стала символом современной американской власти: в эпоху тотального внимания к деталям даже мимолётный жест может превратиться в значимый политический сигнал.