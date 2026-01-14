В Белом доме сменился хозяин? В Китае раскрыли, кто дёргает Трампа за ниточки

В публикации отмечается, что в зале повисла неловкая пауза, а реакция госсекретаря Марко Рубио, передавшего записку, выдала напряжение. По мнению китайских аналитиков, незначительный жест показал, как за публичной уверенностью Трампа скрывается сложная система внутренних сигналов и согласований, а записка выглядела как точная инструкция, а не простая подсказка.
В политике США подобные детали редко бывают случайными. Кадры с этим эпизодом быстро разошлись в соцсетях, где пользователи обсуждали, был ли Трамп ведомым или сознательно сделал этот момент публичным, а также вопрос о том, кто на самом деле принимает решения в Белом доме. Аналитики сходятся во мнении, что история с запиской стала символом современной американской власти: в эпоху тотального внимания к деталям даже мимолётный жест может превратиться в значимый политический сигнал.
Ранее на фоне угроз в сторону Кубы Дональд Трамп отреагировал на публикацию, в которой предлагалось назначить Марко Рубио президентом островного государства. Президент США поддержал эту идею, назвав её «отличной». Кроме того, Трамп допустил, что Рубио устроил операцию в Венесуэле из личной мести.
