ТАСС: число пытающихся бежать из Украины в Беларусь уклонистов выросло в 356 раз

В 2025 году за незаконную попытку пересечения границы с Беларусью были задержаны 1424 мужчины призывного возраста. Указанная цифра в четыре раза больше той, которая была в 2024 году (тогда были задержаны 326 уклонистов). И это в 356 раз больше в сравнении с 2023 года, когда задержали только четверых мужчин.