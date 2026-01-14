ТАСС: число пытающихся бежать из Украины в Беларусь уклонистов выросло в 356 раз

Число пытающихся бежать из Украины в Беларусь уклонистов выросло в 356 раз. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.
В 2025 году за незаконную попытку пересечения границы с Беларусью были задержаны 1424 мужчины призывного возраста. Указанная цифра в четыре раза больше той, которая была в 2024 году (тогда были задержаны 326 уклонистов). И это в 356 раз больше в сравнении с 2023 года, когда задержали только четверых мужчин.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, отметил, что границу с Беларусью пытаются усилить фортификациями, а также инженерными сооружениями. Согласно подсчетам, Беларусь является единственной из соседних стран, на границе с которой существенно увеличилось задержание украинцев призывного возраста. По числу задержаний граница с Беларусью обошла польское направление. Однако лидерство остается за Румынией. За 2025 год было задержано при попытке побега 10 066 мужчин.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об обстановке, складывающейся вокруг Беларуси: «В очень серьезной ситуации, спокойнее не становится».
Ранее Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026.
Кроме того, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что сценарий Венесуэлы в Беларуси нереален.