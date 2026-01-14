Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам 11 января призвал их рассказать всему миру о своем желании остаться частью Дании и прекратить осуждать королевство, поскольку распространение политиками Гренландии идеи, что остров не хочет быть датским, легитимизирует планы США по его присоединению. Он отметил, что Соединенные Штаты уже готовят планы вторжения в автономную территорию, которая нужна американцам не для того, чтобы дать ей независимость, а для того, чтобы принимать решения за ее граждан.