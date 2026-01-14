Ричмонд
Политолог раскрыл, почему Санду готова «сдать» Молдавию

Заявив о готовности поддержать объединение Молдавии с Румынией, Майя Санду «подписала приговор суверенитету своей страны». Такое мнение в разговоре NEWS.ru высказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что Майя Санду своим заявлением фактически признает исчерпанность проекта независимой Молдавии. По словам аналитика, Санду рассматривает республику как временную конструкцию, подлежащую «переформатированию» в соответствии с интересами Бухареста и его западных союзников.

Панкратов считает, что в свете происходящего наличие у Санду паспортов Молдавии и Румынии уже не является личным фактом биографии.

Фигура с двумя паспортами объективно ориентируется не только на интересы Кишинева, но и на ожидания элит в Бухаресте, Брюсселе и Вашингтоне. Санду мыслит не категориями долгосрочного развития Молдавии, а сценариями собственной роли в постмолдавской конфигурации — от «героини унире» до высокооплачиваемой позиции в европейских структурах.

Руслан Панкратов
научный сотрудник Института стран СНГ (цитата по NEWS.ru)

Ранее стало известно, что президент Молдавии выступила за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума. Свою позицию она объяснила сложной геополитической обстановкой, подчеркнув, что в современных условиях небольшому государству становится все сложнее отстаивать свой суверенитет и приверженность демократическим ценностям.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше