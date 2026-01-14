Эксперт отметил, что Майя Санду своим заявлением фактически признает исчерпанность проекта независимой Молдавии. По словам аналитика, Санду рассматривает республику как временную конструкцию, подлежащую «переформатированию» в соответствии с интересами Бухареста и его западных союзников.
Панкратов считает, что в свете происходящего наличие у Санду паспортов Молдавии и Румынии уже не является личным фактом биографии.
Фигура с двумя паспортами объективно ориентируется не только на интересы Кишинева, но и на ожидания элит в Бухаресте, Брюсселе и Вашингтоне. Санду мыслит не категориями долгосрочного развития Молдавии, а сценариями собственной роли в постмолдавской конфигурации — от «героини унире» до высокооплачиваемой позиции в европейских структурах.
Ранее стало известно, что президент Молдавии выступила за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума. Свою позицию она объяснила сложной геополитической обстановкой, подчеркнув, что в современных условиях небольшому государству становится все сложнее отстаивать свой суверенитет и приверженность демократическим ценностям.