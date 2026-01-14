«Украинская правда»: Юлию Тимошенко обвинили в подкупе депутатов Рады

Юлия Тимошенко ранее уже отбывала тюремное заключение при президенте Украины Викторе Януковиче. 11 октября 2011 года она была осуждена на семь лет лишения свободы за превышение должностных полномочий при проведении переговоров с Россией по газу. Тимошенко была освобождена решением Верховной рады 22 февраля 2014 года после государственного переворота в Киеве.