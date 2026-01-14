Ричмонд
«США должны оказать давление на Украину»: депутат об атаках на КТК

Депутат Айдос Сарым в кулуарах мажилиса высказался о последних атаках на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Айдос Сарым заявил, что проблема касается не только Казахстана.

«Россия является таким же акционером и, соответственно, Россия должна больше делать для обеспечения безопасности. Это раз. Но я до этого уже говорил. Мне кажется, одним из крупных акционеров является тот же Chevron. Мы знаем, что Украина критически зависит от поддержки США. Chevron — не самая последняя компания в этом мире. Я думаю, что США, другие наши партнеры, они должны вместе оказать давление на Украину с тем, чтобы они свои цели выбирали», — добавил он.