Новый год — новые правила. Какие законы и нормы вступили в силу в 2026 году

Новый год уже вступил в свои права, а вместе с этим в нашей жизни произошёл целый ряд изменений. Вот наиболее важные.
МРОТ, пособия, алименты.
С 1 января увеличился федеральный минимальный размер оплаты труда — теперь это 27 093 ₽ в месяц. Рост составил больше 20%. Благодаря этому выросли зарплаты бюджетников и величина прожиточного минимума — до 18 939 ₽
Размер МРОТ влияет и на размер соцпособий и алиментов. Размер единого пособия на детей до 17 лет теперь составляет в среднем 9,2 тыс., 13,8 тыс. или 18,4 тыс. руб. в месяц (величина зависит от критерия нуждаемости), но при этом изменились правила его начисления.
С 1 января 2026 г. у каждого трудоспособного члена семьи должен быть минимальный доход от восьми МРОТ (ранее было от четырёх). То есть для назначения пособия каждому родителю нужно иметь доход не меньше 216 744 ₽ за расчётный период или уважительную причину для его отсутствия: уход за ребёнком в возрасте до трёх лет, многодетность и прочее.
С начала года введена ежегодная семейная выплата для родителей с двумя и более детьми. Её получат семьи с доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума на человека. Она служит компенсацией уплаченного НДФЛ.
Что касается выплаты алиментов, то с 1 марта их размер изменится. Без судебного решения он составит 25, 33 или 50% от средней зарплаты в регионе на одного, двух или трёх и более детей соответственно (раньше за расчёт принимался МРОТ).
Пенсии.
С января страховые пенсии увеличились на 7,6% — это касается неработающих и работающих. Средний размер страховой пенсии по старости стал больше на 1,9 тыс. руб., сейчас это 27 тыс. руб. Индексация затронула также пенсии по инвалидности и по потере кормильца (она индивидуальна для каждого).
С 1 апреля на 6,8% увеличатся социальные пенсии — по старости, инвалидности, а также детям-сиротам. А с 1 октября на 4% повысят пенсии военным и сотрудникам силовых структур.
ЖКХ.
С нового года, как сообщил областной комитет тарифного регулирования, вырастут цены на коммунальные ресурсы. Рост составит 1,7%, связано это с ростом НДС с 20 до 22%.
Для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» льготный тариф на питьевую воду повысится на 59 коп. и составит 36,01 ₽/м3. А вот с 1 октября рост составит 3,52 ₽ — до 39,53 ₽/м3.
На 38 коп. с нового года подорожало водоотведение — до 23,25 ₽/м3 (с 1 октября — 25,52 ₽/м3).
Горячая вода для потребителей услуг ООО «Концессии теплоснабжения» подорожала на 3,35 ₽ — до 204,31 ₽/м3, с 1 октября сумма составит 224,33 ₽/м3. Тепло подорожало до 2955,60 ₽/Гкал, с 1 октября цена составит 3245,25 ₽/Гкал (+289 ₽ 65 коп.).
Что касается газа, то, если он расходуется для приготовления пищи, норматив составит 144,80 ₽ вместо 142,43 ₽ При использовании газа для отопления житель частного дома за 1 кубометр заплатит 8 ₽ 14 коп. вместо 8 ₽
Несколько снизится тариф на вывоз мусора: житель многоквартирного дома в городе будет платить 120,3 ₽, частного сектора — 118,55 ₽, селянин — 104,53 ₽ (-9,1 ₽).
И ещё — с 1 марта 2026 г. оплачивать коммунальные услуги можно будет не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца.
Ипотека.
Ужесточаются условия для получения семейной ипотеки. Ставка 6% станет доступна только семьям, в которых растут дети в возрасте до шести лет. Если они старше, семье доступна только стандартная ставка.
Помимо этого, теперь одна семья может получить только один льготный кредит: супруги обязаны выступать созаёмщиками, привлекать для этого третьих лиц уже нельзя. Эти правила вступят в силу 1 февраля.
Дорожные знаки.
Уже 1 января в стране появились новые дорожные знаки. Например, на знаках парковки теперь дополнительно указывается способ постановки автомобиля; если на дороге есть «лежачий полицейский», то указывать на него теперь могут знаки «рекомендуемой скорости» и «искусственной неровности». Новая табличка «Направление действия знака» указывает, на какую именно проезжую часть распространяется действие знака. Знак актуален для магистралей с дублёрами.
Кроме горизонтальной таблички «Стоп», появилась вертикальная. Введены новые зональные знаки о запрете остановки.
Мнение эксперта.
Д. Э. Н., автор телеграм-канала «Ваш карман & Тренды рынка» Игорь Бельских:
"Напомним, с 01.01.2026 НДС увеличили до 22%, было 20%. Плюс НДС стали платить почти все малые фирмы, ставки пока разные. Цены будут расти в январе-феврале быстрее.
Двойной эффект уже на рынке: в декабре подняли цены с учётом будущего роста НДС, а в январе с учётом реального. Этот эффект эксперты заметили ещё при прошлом подъёме с 18%.
За всё придётся платить больше. Карман населения станет тоньше…".