Новый год — новые правила. Какие законы и нормы вступили в силу в 2026 году

С 1 января 2026 г. у каждого трудоспособного члена семьи должен быть минимальный доход от восьми МРОТ (ранее было от четырёх). То есть для назначения пособия каждому родителю нужно иметь доход не меньше 216 744 ₽ за расчётный период или уважительную причину для его отсутствия: уход за ребёнком в возрасте до трёх лет, многодетность и прочее.