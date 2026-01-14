Сенаторы США предложили запретить Трампу вторгаться в страны НАТО

Об Лиза Муровски сообщила на своем сайте. Муровски указала, что в законопроекте запрещается «использовать средства министерства войны или Государственного департамента США для блокады, оккупации, аннексии или иного установления контроля над суверенной территорией государства — члена НАТО». Захват территорий государств альянса будет запрещен без согласия союзника или без санкции НАТО.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия необходима Америке для обеспечения своей безопасности, а затем пообещал, что США получат Гренландию «так или иначе».
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что атака может разрушить НАТО. Также аналогичные заявления сделали комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс и сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи. Обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман отметил, что конфликт из-за Гренландии может привести к образованию альянса, который станет альтернативой НАТО.