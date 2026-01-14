Разорвет ли Казахстан отношения с Ираном из-за возможных пошлин Трампа — эксперт

По его словам, ключевой вопрос — насколько жесткой окажется позиция президента США Дональда Трампа. Речь идет о том, будут ли 25%-ные тарифы применяться ко всем странам, которые торгуют с Ираном, или только к его крупнейшим партнерам.
Если Вашингтон решит наказывать абсолютно всех, Казахстан может оказаться перед выбором — либо платить пошлины при экспорте в США, либо сворачивать торговлю с Ираном. Во втором случае, считает эксперт, дополнительных санкций против Казахстана, скорее всего, не последует.
«С Ираном у нас не такая большая торговля — около $300 млн каждый год. В прошлом году за 10 месяцев наторговали на $310 млн, даже чуть больше получится, чем в предыдущие годы», — отметил Нигманов.
Он подчеркнул, что ни Казахстан не является ключевым торговым партнером Ирана, ни Иран — основным партнером Казахстана. Кроме того, свою роль могут сыграть и хорошие личные контакты между лидерами стран. В этом случае, по мнению эксперта, ситуация может разрешиться без последствий для Астаны.
Если же позиция США окажется принципиальной, и пошлины будут вводиться за любую торговлю, вне зависимости от ее объема, Казахстану, по словам Нигманова, действительно придется отказаться от сотрудничества с Ираном. Такой вариант он назвал нежелательным, поскольку в 2025 году страна вложила серьезные дипломатические усилия в развитие этого направления.
В частности, активно обсуждался сухопутный торговый коридор через Туркменистан. Эксперт напомнил, что президент Казахстана неоднократно встречался и созванивался с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также контактировал с его отцом и экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Одной из ключевых тем этих контактов был именно выход на иранское направление, отмечает эксперт. Дважды проходили переговоры и с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«Будет обидно, если от этой торговли придется отказываться», — отметил Нигманов.
По его словам, Казахстан в первую очередь экспортирует в Иран зерно, а рынки зерна и сельхозпродукции отличаются высокой конкуренцией и заменить иранское направление другими рынками будет непросто.
В то же время эксперт считает, что даже полный отказ от торговли с Ираном не станет критическим ударом для экономики Казахстана, хотя и создаст определенные сложности.
Отвечая на вопрос о перспективах увеличения товарооборота с Ираном до $3 млрд, Нигманов отметил, что здесь есть как управляемые, так и внешние факторы. К первым он отнес проблемы администрирования на сухопутном маршруте через Туркменистан — медленное оформление документов и узкие места на границе. Эти вопросы, по его словам, решаемы.
К нерешаемым факторам эксперт отнес геополитику Ирана. Страна десятилетиями живет под санкциями, но всплески эскалации, удары по объектам и массовые протесты подрывают предсказуемость торговли. Именно поэтому сложно прогнозировать, когда может быть достигнут целевой уровень товарооборота.
«То есть даже в ситуации, когда две стороны взаимодействуют и у обеих все хорошо — даже там бывают проблемы, которые возникают и которые надо постоянно решать, чтобы наращивать этот самый товарооборот. А в случае с Ираном — слишком много неопределенностей, на которые мы, к сожалению, никак повлиять не можем», — отметил Нигманов.
При этом эксперт уверен, что Казахстан в любом случае будет пытаться договариваться с США. Он напомнил, что Соединенные Штаты остаются одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику, прежде всего в нефтяной сектор, а товарооборот между странами составляет около $4 млрд.
Кроме того, Казахстан традиционно выступает против односторонних санкций и за миролюбивую внешнюю политику. По мнению эксперта, просто ограничить отношения с Ираном, не попытавшись объяснить свою позицию американской стороне, было бы нелогично.
«Я бы ставил на вариант, где Казахстан попытается уведомить и объяснить американской стороне ситуацию для нас и будет настаивать на том, что не столь критичен товарооборот нашей страны с Ираном, чтобы за него какие-то тарифные ограничения накладывать», — отметил Нигманов.
Ранее Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что внимательно следит за заявлениями США о возможных пошлинах, однако конкретные параметры мер пока неизвестны. Поводом стало заявление Трампа о введении 25%-ных тарифов против всех стран, продолжающих торговлю с Ираном.