Разорвет ли Казахстан отношения с Ираном из-за возможных пошлин Трампа — эксперт

«То есть даже в ситуации, когда две стороны взаимодействуют и у обеих все хорошо — даже там бывают проблемы, которые возникают и которые надо постоянно решать, чтобы наращивать этот самый товарооборот. А в случае с Ираном — слишком много неопределенностей, на которые мы, к сожалению, никак повлиять не можем», — отметил Нигманов.