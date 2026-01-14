Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, кто из команды Трампа ведет теневую войну

Госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс могут вести «теневую войну» за возможность стать преемником действующего лидера США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью с «Лентой.ру» высказал американист, глава агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт объяснил, что в настоящее время Вэнс и Рубио демонстрируют свои дипломатические, политические возможности, чтобы занять место преемника. «И президент скоро выберет, кого из них поддержать», — указал собеседник «Ленты.ру».

Дубравский считает, что в настоящее время более заметны успехи Рубио. Об усилении его позиций свидетельствуют операции США в Венесуэле и похищение президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Политолог отметил, что Джей Ди Вэнс пока больше занят решением внутренних проблем страны, тогда как значимость госсекретаря в принятии решений, связанных с внешнеполитической деятельностью США, возросла.

Американист уточнил, что Марко Рубио пошел на риск, убедив главу Белого дома в необходимости свергнуть президента Венесуэлы, и это привело к ожидаемому результату.

Ранее Дональд Трамп одобрил идею назначения госсекретаря Марко Рубио на пост президента Кубы. Такое предложение сделал один из пользователей соцсети. Американский президент в ответ заявил, что это «отличная идея».

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше