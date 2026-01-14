Политолог раскрыл, кто из команды Трампа ведет теневую войну

Эксперт объяснил, что в настоящее время Вэнс и Рубио демонстрируют свои дипломатические, политические возможности, чтобы занять место преемника. «И президент скоро выберет, кого из них поддержать», — указал собеседник «Ленты.ру».
Дубравский считает, что в настоящее время более заметны успехи Рубио. Об усилении его позиций свидетельствуют операции США в Венесуэле и похищение президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Политолог отметил, что Джей Ди Вэнс пока больше занят решением внутренних проблем страны, тогда как значимость госсекретаря в принятии решений, связанных с внешнеполитической деятельностью США, возросла.
Американист уточнил, что Марко Рубио пошел на риск, убедив главу Белого дома в необходимости свергнуть президента Венесуэлы, и это привело к ожидаемому результату.
Ранее Дональд Трамп одобрил идею назначения госсекретаря Марко Рубио на пост президента Кубы. Такое предложение сделал один из пользователей соцсети. Американский президент в ответ заявил, что это «отличная идея».