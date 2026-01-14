Политолог раскрыл, кто из команды Трампа ведет теневую войну

Дубравский считает, что в настоящее время более заметны успехи Рубио. Об усилении его позиций свидетельствуют операции США в Венесуэле и похищение президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Политолог отметил, что Джей Ди Вэнс пока больше занят решением внутренних проблем страны, тогда как значимость госсекретаря в принятии решений, связанных с внешнеполитической деятельностью США, возросла.