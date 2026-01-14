Молдова становится опасной для американских туристов: Госдеп США рекомендовал проявлять осторожность во время посещения нашей страны

Госдеп США рекомендовал туристам проявлять повышенную осторожность при поездках в Молдову.
Государственный департамент США отнёс Республику Молдова ко второй категории риска для туристов. Американским гражданам рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности во время пребывания в стране.
Государственный департамент США отнёс Республику Молдова ко второй категории риска для туристов. Фото: Госдеп США.
На официальной карте ведомства Молдова обозначена жёлтым цветом, что соответствует уровню 2. Дополнительная штриховка указывает на наличие отдельных территорий с более высоким уровнем угрозы безопасности.
