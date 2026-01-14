Ричмонд
Bloomberg: Уиткофф и Кушнер могут скоро посетить Москву для встречи с Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, посетившие в декабре Москву, собираются вскоре вновь посетить российскую столицу и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Они утверждают, что встреча может состояться в январе, но отмечают, что планы еще не окончательно согласованы, а сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.

