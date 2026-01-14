Зеленский сделал тяжелое признание после российского удара

Глава киевского режима добавил, что серьезно были повреждены энергетическая инфраструктура, поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится работать уже несколько недель круглосуточно.
«баллистические ракеты. Еще крылатые ракеты, ударные дроны. Часть удалось сбить. Но были и попадания, к сожалению», — отметил Зеленский.
В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в столице и области — аварийные.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.