Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны так называемой коалиции желающих разрабатывают планы по оккупации Украины вместо того, чтобы сосредоточиться на урегулировании кризиса.
«В данный момент “коалиция желающих” находится в процессе разработки проекта, который мог бы стать будущим планом по урегулированию. Пока ничего конкретного нет… Трудно дать определение чему-то, что пока сводится к идеям», — заявил Альбарес в интервью газете Pais.
Альбарес также выразил уверенность в том, что Испания будет сидеть за столом с теми, «кто будет определять будущее». При этом он ушел от ответа на вопрос, какую роль могут сыграть вооруженные силы Испании на Украине.
В конце ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия и «коалиция желающих» продолжают работать с Украиной над своим планом по окончанию конфликта на Украине. Европейский план появился в СМИ на несколько дней позже американского.
В Париже 6 января прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.