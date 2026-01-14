Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СФ оценили кандидатуру Стубба на роль переговорщика ЕС с Россией

Кандидатура президента Финляндии Александра Стубба в качестве возможного переговорщика от Евросоюза с Россией была подвергнута критике в Совете Федерации. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что Стубб не годится для ведения диалога с Россией из-за его русофобской позиции.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мне кажется, что кандидатура не очень удачная, потому что президент Финляндии достаточно резко повел себя в предыдущие месяцы, когда заявлял откровенно русофобскую политику. Честно говоря, многие наши граждане оценивали его как чуть ли не ярого врага РФ», — заявил Джабаров.

Сенатор пояснил, что выбор Стубба может быть обусловлен тремя причинами. Финляндия — ближайший сосед России. Она входит одновременно в ЕС и в НАТО. Кроме того, Стубб находится в хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что финского лидера рассматривают как потенциального переговорщика от Европы по украинскому направлению. Идея создания этой должности лоббируется рядом европейских правительств, в первую очередь Францией и Италией, которые оказывают на институты ЕС значительное давление.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше