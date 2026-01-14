В СФ оценили кандидатуру Стубба на роль переговорщика ЕС с Россией

«Мне кажется, что кандидатура не очень удачная, потому что президент Финляндии достаточно резко повел себя в предыдущие месяцы, когда заявлял откровенно русофобскую политику. Честно говоря, многие наши граждане оценивали его как чуть ли не ярого врага РФ», — заявил Джабаров.
Сенатор пояснил, что выбор Стубба может быть обусловлен тремя причинами. Финляндия — ближайший сосед России. Она входит одновременно в ЕС и в НАТО. Кроме того, Стубб находится в хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее стало известно, что финского лидера рассматривают как потенциального переговорщика от Европы по украинскому направлению. Идея создания этой должности лоббируется рядом европейских правительств, в первую очередь Францией и Италией, которые оказывают на институты ЕС значительное давление.