В СФ оценили кандидатуру Стубба на роль переговорщика ЕС с Россией

«Мне кажется, что кандидатура не очень удачная, потому что президент Финляндии достаточно резко повел себя в предыдущие месяцы, когда заявлял откровенно русофобскую политику. Честно говоря, многие наши граждане оценивали его как чуть ли не ярого врага РФ», — заявил Джабаров.