УП: Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов Верховной рады

Украинские силовики пришли с обысками к Юлии Тимошенко. По данным СМИ, ей предъявлено обвинение в подкупе депутатов и грозит до 10 лет лишения свободы. Дело может быть связано с отставкой главы СБУ Василия Малюка: партия Тимошенко ранее помогла президентской фракции «Слуга народа» добиться одобрения его увольнения Радой. При этом сама экс-премьер Украины все обвинения отвергает, а обыски называет свидетельством того, что «выборы ближе, чем казалось».