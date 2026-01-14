Стало известно о предложении Трампа Стармеру по сектору Газа

В настоящее время в секторе Газа осуществляется первая фаза мирного плана США, который поддержали власти Израиля и ХАМАС. Договоренность предусматривает частичный вывод израильских войск из анклава и обмен сторон заложниками и заключенными. Вторая фаза, для которой и привлекаются мировые лидеры, предусматривает восстановление территории анклава и настройку механизмов управления им. Также, по условиям достигнутых соглашений, ХАМАС должны будут пройти процесс разоружения, а Израиль — вывести все войска из сектора Газа.