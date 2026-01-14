Ричмонд
Стало известно о предложении Трампа Стармеру по сектору Газа

Американский президент Дональд Трамп намерен предложить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру место в Совете мира, который займется управлением сектора Газа. Об этом стало известно The Telegraph, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседники британского издания рассказали, что в команду управленцев также планируется включить других европейских политиков. Предполагается, что в Совет мира войдут представители ФРГ, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Катара, Египта и Турции. Они совместно будут осуществлять контроль за восстановлением палестинского анклава, сообщает «Интерфакс».

The Telegraph уточняет, что Вашингтон настаивает, чтобы в число временных кураторов сектора Газа входили только мировые лидеры, занимающие посты, аналогичные должности Дональда Трампа.

Совету мира из глав государств будет подчиняться исполнительный совет, в работе которого задействуют бывшего главу британского правительства Тони Блэра, зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Этой тройке поручат надзор за реализацией второго этапа соглашения по сектору Газа, а также руководство технократическим палестинским правительством, занимающимся восстановлением анклава и поддержанием в нем порядка.

В настоящее время в секторе Газа осуществляется первая фаза мирного плана США, который поддержали власти Израиля и ХАМАС. Договоренность предусматривает частичный вывод израильских войск из анклава и обмен сторон заложниками и заключенными. Вторая фаза, для которой и привлекаются мировые лидеры, предусматривает восстановление территории анклава и настройку механизмов управления им. Также, по условиям достигнутых соглашений, ХАМАС должны будут пройти процесс разоружения, а Израиль — вывести все войска из сектора Газа.

