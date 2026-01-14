ЗакС Ленобласти рассматривает новую схему одномандатных округов к выборам 2026 года

В Леноблизбиркоме отметили, что при формировании округов учитывали требования о примерном равенстве числа избирателей: допустимое отклонение от средней нормы составляет до 10% (от 51 650 до 63 128 избирателей), а для округов, включающих части территорий более одного муниципального образования, — до 20% (от 45 912 до 68 867). В представленной схеме численность избирателей укладывается в эти рамки.