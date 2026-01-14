По мнению президента Молдовы «инвестиции в оборону — это инвестиции в мир»: Санду показала строительство военной базы в Бачое

Майя Санду в короткой курточке с эполетами главкомши и железным крестом за победу над Путиным сгоняла в Бачой, чтобы посмотреть, как в Национальной армии Молдовы "наконец-то ситуация меняется к лучшему. Так выглядит строительная площадка новой военной части в Бачое. Она будет предлагать современные условия проживания и обучения в соответствии с лучшими международными практиками.