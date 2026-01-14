Майя Санду в короткой курточке с эполетами главкомши и железным крестом за победу над Путиным сгоняла в Бачой, чтобы посмотреть, как в Национальной армии Молдовы "наконец-то ситуация меняется к лучшему. Так выглядит строительная площадка новой военной части в Бачое. Она будет предлагать современные условия проживания и обучения в соответствии с лучшими международными практиками.
Инвестиции в оборону — это инвестиции в мир, стабильность и уверенность в том, что даже в сложном мире мы можем заботиться друг о друге и с честью выполнять свой долг перед страной".
Что ж, мы с интересом ждём, когда этот военный долгострой доведут до конца и посмотрим, как столкнутся интересы военных и двух жирных застройщиков, которые имеют жирные виды на Бачой. И как вообще тамошним жителям будет жить посреди громыхающей военной базы.
Прямо-таки с нетерпением ждём, пишет romania_ru.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Президент Молдовы в лице своей мамы опорочила профессию учителя»: Педагоги комментируют слова Санду о пропагандистских митингах.
Культ личности, партийные привилегии, лозунги на каждом повороте, штрафы за инакомыслие, политические репрессии, вплоть до тюремного заключения — это не о Советском Союзе, это о ПАС (далее…).
Вы поносите президента — тогда мы идем к вам: Как Майя Санду возродила позорный институт сутяжничества в Молдове.
Глава государства взыскала более 67 тысяч леев в качестве компенсации за моральный ущерб через судебного пристава (далее…).
В Молдове прекращают вещание 14 российских каналов, включая детские и на темы о здоровье: Об этом сообщили крупнейшие операторы кабельного телевидения.
Программная сетка пополняется 31 новым телеканалом, которые в основном представлены румынскими вещателями (далее…).