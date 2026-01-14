СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

Аналитик Майкл Кларк рассказал британскому каналу Sky News, что более 40 тыс. военнослужащих, дислоцированных на американских базах на Ближнем Востоке, готовы к возможным атакам со стороны Ирана и ответным мерам в предстоящие недели. По данным американского бюро Politico, Пентагон разместил 10 тыс. американских военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и более мелкие группировки в Ираке, Сирии и Иордании.
Более того, Центральное командование США (CENTCOM), согласно американскому каналу Fox News, во вторник сообщило, что вместе с региональными партнерами открыло новый координационный центр на авиабазе Аль-Удейд для «усиления интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны» на Ближнем Востоке.
Официальные лица США подтвердили, что несколько эскадрилий будут размещены на базах в Катаре, ОАЭ, Иордании и, возможно, на авианосцах в близлежащих водах. Речь идет о десятках фронтовых истребителей при поддержке танкеров, самолетов с радарами системы АВАКС и БПЛА, уточняет британский интернет-портал Meadowleaguesthouse.
При этом Politico считает, что сейчас возможности Вашингтона по силовому воздействию на Иран существенно ограничены, даже по сравнению с июнем прошлого года, когда США вывели из строя ядерные объекты Ирана. Как поясняет издание, американские военные корабли и войска были перебазированы в Карибский бассейн, а крупный зенитно-ракетный комплекс Patriot, отправленный на Ближний Восток в прошлом году, вернулся в Южную Корею. Кроме того, администрация Трампа обеспокоена значительным сокращением арсеналов оружия, особенно запасов ракет-перехватчиков для защиты американских войск от потенциальных ракетных ударов Тегерана.
К тому же американские законодатели задаются вопросом, вытянут ли США участие в новой войне на Ближнем Востоке. А три страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Оман и Катар — призывают США отказаться от ударов по Ирану, пишет американская газета The Wall Street Journal.
По их словам, удары по Ирану могут нарушить движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.
Ранее Тегеран заявил, что в случае нанесения ударов по Ирану американские военные базы в регионе и Израиль в целом будут считаться «законными целями для возмездия».