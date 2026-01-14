СМИ: США привели в готовность свои базы на Ближнем Востоке

При этом Politico считает, что сейчас возможности Вашингтона по силовому воздействию на Иран существенно ограничены, даже по сравнению с июнем прошлого года, когда США вывели из строя ядерные объекты Ирана. Как поясняет издание, американские военные корабли и войска были перебазированы в Карибский бассейн, а крупный зенитно-ракетный комплекс Patriot, отправленный на Ближний Восток в прошлом году, вернулся в Южную Корею. Кроме того, администрация Трампа обеспокоена значительным сокращением арсеналов оружия, особенно запасов ракет-перехватчиков для защиты американских войск от потенциальных ракетных ударов Тегерана.