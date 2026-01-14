Ричмонд
В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки

В администрации Уфы назначили нового управляющего делами. Им стал Аскар Батталов. О кадровых изменениях на оперативном совещании «Уфимская среда» сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Кожевников.

Источник: администрация Уфы

Аскар Маратович родился в Уфе в 1987 году. Окончил УГНТУ по специальности «Нефтегазовое дело». С 2008 по 2019 год трудился на нескольких крупных промышленных предприятиях. Затем работал первым заместителем главы администрации Дёмского района, начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города, исполнительным директором инновационно-производственного центра. С мая 2024 года занимал должность начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей уфимской мэрии.

Ранее «Башинформ» писал о том, что должность заместителя главы администрации по вопросам молодёжной политики, гражданского общества, спорта и кадрам занял Рустам Хазиев.