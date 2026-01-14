WP узнала детали частных разговоров Трампа об ударах по Ирану

В ночь на 22 июня 2025 года США присоединились к ирано-израильскому конфликту и провели разовую атаку на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удар по базе США Эль-Удейд в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар» и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.