WP узнала детали частных разговоров Трампа об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп 9 января пригрозил Ирану «сильными ударами» в случае гибели протестующих. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива 13 января сообщила, что администрация Трампа назвала атаку Соединенных Штатов на Иран cкорее вероятной, чем нет.
«Трамп, несмотря на публичные заявления, в частных разговорах звучал менее уверенно. Некоторые описывали его как менее воодушевленного, чем перед ударами в июне», — говорится в публикации.
В ночь на 22 июня 2025 года США присоединились к ирано-израильскому конфликту и провели разовую атаку на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удар по базе США Эль-Удейд в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар» и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.