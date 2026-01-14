Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP узнала детали частных разговоров Трампа об ударах по Ирану

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных беседах звучит менее уверенно относительно ударов по Ирану, чем в июне 2025 года, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп 9 января пригрозил Ирану «сильными ударами» в случае гибели протестующих. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива 13 января сообщила, что администрация Трампа назвала атаку Соединенных Штатов на Иран cкорее вероятной, чем нет.

«Трамп, несмотря на публичные заявления, в частных разговорах звучал менее уверенно. Некоторые описывали его как менее воодушевленного, чем перед ударами в июне», — говорится в публикации.

В ночь на 22 июня 2025 года США присоединились к ирано-израильскому конфликту и провели разовую атаку на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удар по базе США Эль-Удейд в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар» и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше