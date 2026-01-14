Пашинян назвал новую причину выхода Армении из ОДКБ

Никол Пашинян уточнил, что глобальный рынок оборонного вооружения стал доступен для республики после марта 2022 года. Тогда армянские власти признали Нагорный Карабах азербайджанской территорией. Политик отметил, что после этого решения у международного сообщества пропала обеспокоенность, что Армения способна разместить оружие на чужой земле, сообщает «Интерфакс».
Он добавил, что закупка вооружений у других стран была ранее затруднена из-за «второго нюанса, который был связан с ОДКБ». Он подчеркнул, что в 2022 году республика столкнулась со сложностями с поставками оружия (из России — разъяснение «Интерфакса»). По словам Пашиняна, тогда Армения осталась без техники и вооружения, несмотря на ранее оплаченные счета.
«Эти события привели нас к тому, что мы поняли, что необходимо менять парадигму. Поэтому мы приняли легитимное решение заморозить наше участие в ОДКБ», — заявил премьер-министр.
В ноябре 2025 года заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян на вопрос журналистов о членстве страны в ОДКБ ответил, что республика на данном этапе не обсуждает выход из объединения. Председатель армянского парламента Ален Симонян утверждал, что Армения «фактически» вышла из ОДКБ.
Сам Пашинян возможность отказа от членства в ОДКБ в июле 2025 года называл «наиболее вероятной». В декабре 2025 года он заявлял, что Ереван считает себя вне объединения. Причиной выхода из организации он назвал невыполнение ею своих обязательств по обеспечению безопасности республики.