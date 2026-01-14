Пашинян назвал новую причину выхода Армении из ОДКБ

Он добавил, что закупка вооружений у других стран была ранее затруднена из-за «второго нюанса, который был связан с ОДКБ». Он подчеркнул, что в 2022 году республика столкнулась со сложностями с поставками оружия (из России — разъяснение «Интерфакса»). По словам Пашиняна, тогда Армения осталась без техники и вооружения, несмотря на ранее оплаченные счета.