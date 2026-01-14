На Западе рассказали о смене позиции Трампа по Ирану

Собеседники издания указывают на разрыв между публичной риторикой и позицией президента США в частных беседах. По их словам, в личных разговорах Трамп более сдержан в оценках относительно необходимости силового вмешательства. Сегодня американский лидер демонстрирует значительно меньшую готовность к применению силовых методов в отношении Ирана по сравнению с его решительной позицией летом 2025 года, пишет «Интерфакс».