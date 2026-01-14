Ричмонд
На Западе рассказали о смене позиции Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп в неформальном общении демонстрирует меньшую убежденность в целесообразности ударов по Ирану по сравнению с летом 2025 года. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседники издания указывают на разрыв между публичной риторикой и позицией президента США в частных беседах. По их словам, в личных разговорах Трамп более сдержан в оценках относительно необходимости силового вмешательства. Сегодня американский лидер демонстрирует значительно меньшую готовность к применению силовых методов в отношении Ирана по сравнению с его решительной позицией летом 2025 года, пишет «Интерфакс».

Как сообщает источник WP, на прошлой неделе Трампу были представлены варианты возможного вмешательства США в иранскую политику. Среди рассматриваемых мер — кибератаки на правительственную инфраструктуру, а также противодействие блокировке интернета и мобильной связи на территории Ирана.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Их основной причиной изначально послужила тяжелая экономическая ситуация и обвал национальной валюты, однако позже акции приобрели ярко выраженную политическую окраску. 13 января Дональд Трамп обратился к протестующим, призвав их брать под контроль государственные институты и пообещав поддержку со стороны США.

