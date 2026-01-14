В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации

Ранее Кадыров призвал усилить противодействие распространяемой в интернете фейковой информации. «Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю», — говорил он накануне.