В Чечне опубликовали видео с Кадыровым на фоне сообщений о госпитализации

Экс-руководитель администрации главы Чечни Ибрагим Закриев опубликовал видео с Рамзаном Кадыровым во время его инспекции по Грозному.
«Забыл сказать, что я не в больнице», — сказал он в ролике.
Ранее Кадыров призвал усилить противодействие распространяемой в интернете фейковой информации. «Говорят, что у меня отказали почки и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю», — говорил он накануне.
11 января «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждал, что у Кадырова ухудшилось состояние здоровья — из-за якобы отказа почек он находится на процедуре диализа.
В начале января в Чечне уже опровергали информацию о госпитализации Кадырова. Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал ролик, в котором Кадыров подтвердил, что 2 января посетил пятничную молитву, а днем ранее занимался отправкой военной техники бойцам военной операции. Дудаев назвал слухи о плохом здоровье главы Чечни вбросом. Сам Кадыров заявил, что у него «настрой боевой».
Кадырову 49 лет. В середине декабря глава Чечни признался, что у него «здоровье отменное», при этом он не хотел бы жить до старости, а желал бы «покинуть этот мир, пока всеми любим». Он также добавил, что «сыт по горло» властью.