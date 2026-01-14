WP: США просили европейцев предоставить им разведданные о потенциальных целях в Иране

Они, согласно статье, указывают на возможность провала, учитывая, что американские военные и сотрудники спецслужб предпринимают более рискованные операции. Также они опасаются, что падение иранского правительства приведет к появлению более воинственного режима или еще одного «несостоявшегося государства» на Ближнем Востоке.
По словам осведомленных источников, несмотря на публичное бряцание оружием, в частных беседах Трамп держится не так уверенно.
Тем не менее на прошлой неделе Трампу изложили военные варианты и ряд других сценариев. Они включают кибератаки на инфраструктуру иранского правительства, меры по противодействию блокированию Ираном коммуникаций протестующих и удары по целям, связанным с «репрессивными» службами безопасности Ирана.
Два европейских чиновника на условиях анонимности рассказали WP, что в понедельник администрация Трампа попросила их страны поделиться разведданными о возможных целях в Иране. «У нас нет никаких указаний на то, что Трамп нацеливается на ядерные объекты Ирана. Он, скорее всего, будет преследовать руководство организаций и сил, которые ответственны за убийства протестующих и причастны к ним», — сказал один из чиновников.