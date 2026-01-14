WP: США просили европейцев предоставить им разведданные о потенциальных целях в Иране

Два европейских чиновника на условиях анонимности рассказали WP, что в понедельник администрация Трампа попросила их страны поделиться разведданными о возможных целях в Иране. «У нас нет никаких указаний на то, что Трамп нацеливается на ядерные объекты Ирана. Он, скорее всего, будет преследовать руководство организаций и сил, которые ответственны за убийства протестующих и причастны к ним», — сказал один из чиновников.