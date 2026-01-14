Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: США просили европейцев предоставить им разведданные о потенциальных целях в Иране

Пока президент США Дональд Трамп обещает помощь протестующим против режима в Иране, его политические союзники в США и Европе скептически относятся к проведению еще одной рискованной операции или развязыванию масштабной войны на Ближнем Востоке, пишет американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Они, согласно статье, указывают на возможность провала, учитывая, что американские военные и сотрудники спецслужб предпринимают более рискованные операции. Также они опасаются, что падение иранского правительства приведет к появлению более воинственного режима или еще одного «несостоявшегося государства» на Ближнем Востоке.

По словам осведомленных источников, несмотря на публичное бряцание оружием, в частных беседах Трамп держится не так уверенно.

Некоторые собеседники утверждают, что сейчас у него «гораздо меньше воодушевления», чем до прошлогодней атаки на Иран, а один собеседник сравнил решение иранского вопроса в Вашингтоне с «подбрасыванием монетки».

Тем не менее на прошлой неделе Трампу изложили военные варианты и ряд других сценариев. Они включают кибератаки на инфраструктуру иранского правительства, меры по противодействию блокированию Ираном коммуникаций протестующих и удары по целям, связанным с «репрессивными» службами безопасности Ирана.

Два европейских чиновника на условиях анонимности рассказали WP, что в понедельник администрация Трампа попросила их страны поделиться разведданными о возможных целях в Иране. «У нас нет никаких указаний на то, что Трамп нацеливается на ядерные объекты Ирана. Он, скорее всего, будет преследовать руководство организаций и сил, которые ответственны за убийства протестующих и причастны к ним», сказал один из чиновников.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше