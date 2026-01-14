Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР

«Запасы ракет Ирана возросли. Производство аэрокосмических сил КСИР в различных сферах по сравнению с тем, что было до 12-дневной войны, увеличилось, в этот период времени был устранен весь ущерб. Эти силы сейчас находятся на пике готовности», — привело его слова агентство Fars.