Лавров назвал операцию США в Венесуэле незаконной

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Большинство государств считают действия США в Венесуэле незаконными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения», — указал российский министр по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи. Лавров уверен, что «Венесуэла являлась именно таким государством».

«Поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства РФ. По его словам, такие оценки «разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального Юга, глобального Востока».

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше